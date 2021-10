Kimi Räikkösellä on elämässään pelottavampikin harrastus kuin F1: "Tämä on aika normaalia – ainakin minulle"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Tämä on aika normaalia, mitä teemme. Ainakin minulle. Olen tehnyt sitä niin monta vuotta, joten ei se ole mitenkään erilaista kuin (tavallisen) auton ajaminen monella tapaa, hän väittää.

Kimi Räikköselle F1-auton ajaminen on kuin tavallisen henkilöauton kuljettamista.

Kimi Räikköselle F1-auton ajaminen on kuin tavallisen henkilöauton kuljettamista.

– Tietysti, jos käyt kamppailua (F1:ssä) ja menee ulos väärässä paikassa, tunnet sen vauhdin, mutta luulen, että on muitakin tekemiäni juttuja, jotka ovat monella tapaa paljon pelottavampia.

– Yritän ajaa motocrossia aina, kun voin, ja siinä on monesti enemmän peloissaan kuin täällä. (F1) on meille hyvin normaali juttu. Onko se jännittävää? Mikä on jännittävää? Räikkönen puntaroi.