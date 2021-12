Abu Dhabin GP:n lähetysajat: Täydellinen F1-kattaus! Kahdet suomalaisjäähyväiset ja sensaatiomaisen MM-taistelun ratkaisu

Pääkuvan video: Saudi-Arabian F1-kisassa hämmentäviä rangaistuspäätöksiä – C Moren F1-studiossa perattiin kuohuttavia vaiheita.

Suomalaisnäkökulmasta merkittäviä tapahtumia ovat 42-vuotiaan Kimi Räikkösen upean F1-uran päättyminen 349. kisatarttiin. Lisäksi Valtteri Bottas ajaa mestaritalli Mercedeksellä viimeisen kisansa ennen siirtymistään Alfa Romeon leipiin Räikkösen tilalle.

F1-jännitysnäytelmän kruunaa Red Bullin Max Verstappenin ja Mercedeksen Lewis Hamiltonin trillerimäisen MM-taistelun huipennus. Kuskit lähtevät viimeiseen kisaan tasapisteistä, mutta Verstappenilla on pieni etulyöntiasema useamman osakilpailuvoittonsa turvin.

