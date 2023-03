Pikkuiset brittikolmoset saivat nimensä ennätystenkirjaan kahdestakin syystä

Tieto raskaudesta yllätti

Useita kuukausia teho-osastolla

Lapset omanlaisiaan persoonia

Michaelan mukaan kukin kolmosista on omanlaisensa persoona. Rubi-Rosea hän kuvailee iloiseksi ja pirteäksi, sekasortoa aiheuttavaksi taaperoksi. Porscha on hymyilevä, halaileva ja rakastava lapsi. Payton tekee, mitä tahtoo. Suuressa perheessä elo on kiireistä ja kaoottista, mutta samalla oikein hauskaa.

Kaikilla kolmella on erilaisia aivovammoja. Rubi-Rose osaa syödä, ryömiä ja kävellä itse. Porscha-Maella ja Payton-Janella on liikkumisvaikeuksia ja heille pitää antaa ruoka letkun kautta.

Vaikeita aikoja henkisesti

Jay on on kärsinyt lasten syntymän jälkeen masennuksesta ja posttraumaattisesta stressireaktiosta. Hän on ylpeä siitä, miten Michaela on jaksanut nämä haastavat ajat ja ollut hänenkin tukenaan.