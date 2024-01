The Bear -sarjan näyttelijät vaihtoivat mojovan suudelman Emmy-gaalassa: "Aika pysähtyi"

/All Over Press

Matheson liittyi The Beariin vuonna 2021. Hän toimii ohjelmassa myös tuottajana. Sitä ennen hän johti useita ravintoloita, kuten Cà Phê Rang, Prime Seafood Palace ja Rizzo's House of Parm, joka on nimetty hänen tyttärensä Rizzon mukaan. Lisäksi hän on ollut mukana useissa ruokaohjelmissa.