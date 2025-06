Heikki Paasonen vei kuopuksensa ensimmäistä kertaa mökille – näin perheen aika kuluu

Juontaja Heikki Paasonen suuntasi perheensä kanssa Päijänteen maisemiin.

Juontaja Heikki Paasonen kertoo Instagramissa lähteneensä perheensä kanssa mökille viettämään yhteistä aikaa.

Mukana on vaimo Marita Paasonen sekä parin kaksi lasta. Kuopukselle kerta mökillä on ensimmäinen laatuaan.

– Ja Matsku (esikoinen) pääsi leikityttämään mummin ja vaarin läkähdyksiin. Marita mummoutuu hyvää vauhtia ristikoiden ja neulomisen parissa, ja itse kävin väkisin uimassa 12-asteisessa Päijänteessä. Se tuntui ”mukavalta”, Heikki kirjoittaa humoristisesti.

Kuvassa pariskunnan tytär puhaltelee saippuakuplia, joita Heikki kehottaa muitakin puhaltelemaan.

Kuvan tunnisteena on käytetty Päijännettä, joten oletettavasti mökki sijaitsee sen rannalla.

Paasoset saivat esikoistyttärensä kesäkuussa 2021, menivät naimisiin syyskuussa 2023 ja kuopuspoika syntyi lokakuussa 2024.

Heikki on tunnettu muun muassa The Voice of Finlandin ja Amazing Race Suomen juontajana.