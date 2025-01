Jäätävää tekstiä: Man Unitedin managerilta koruton toteamus joukkueestaan

Manchester Unitedin manageri Ruben Amorim antoi koruttoman lausunnon joukkueensa nykytilasta sen jälkeen, kun se oli kärsinyt musertavan 1–3-kotitappion Brightonille sunnuntain Valioliiga-kierroksella.

United kärsi kauden kymmenennen Valioliiga-tappionsa Brightonia vastaan. Kuusi tappioista on tullut sen jälkeen, kun Amorim otti ohjat marraskuussa Erik ten Hagin potkujen jälkeen.

United on sarjataulukossa 13. sijalla – kymmenen pisteen päässä putoamisvyöhykkeestä – mutta Amorim sanoo pitävän kiinni taktiikastaan, vaikka pitää joukkuettaan ehkä yhtenä seurahistorian huonoimpana.

– Olemme ehkä Manchester Unitedin historian huonoin joukkue, Amorim täräytti ESPN:n mukaan.

– En kuitenkaan aio muuttua, vaikka mitä tapahtuisi. Tiedän, että voimme onnistua, mutta meidän on selviydyttävä tästä vaiheesta.

Surkea vire olisi kuitenkin syytä saada korjattua mahdollisimman pian.

– Yritän vain auttaa pelaajiani, mutta meidän on ymmärrettävä, että rikomme kaikki huonot ennätykset. Joten se on huono asia, joka meidän on muutettava.