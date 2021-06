Kiistelty maahantulomalli yhä pöydällä – THL:n Salminen: "Ehdotuksessa ei riittävästi huomioida Suomen rokotuskattavuuden kasvua"

Kesäkuun alussa lausuntokierrokselta palanneen luonnoksen mukaan maahantulo sallittaisiin ilman lisätestauksia kaikille, joilla on osoittaa ennakkoon hankittu luotettava todistus täydestä rokotesarjasta tai sairastetusta koronasta kuuden viime kuukauden ajalta.

Jos matkustaja on liikkeellä pelkällä negatiivisella ennakkotestituloksella tai hän on saanut vain yhden rokotteen, hän joutuisi käymään uudessa testissä Suomessa kolmen vuorokauden kuluttua ja hänen tulisi olla tällä välin omaehtoisessa karanteenissa. Tämä vaatimus on saanut erityisesti matkailualalta voimakasta arvostelua.