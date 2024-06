Kiistellyn käännytyslain kohtalo vaakalaudalla: "Jos demarien ryhmä hajoaa pahasti, laki ei mene läpi"

Käännytyslaki, jolla voitaisiin tarvittaessa estää maahanpääsy Suomeen ilman oikeutta turvapaikanhakuun, on tänään hallintovaliokunnan käsiteltävänä.

SDP:llä on valta käännytyslain läpimenon suhteen, toteaa MTV:n yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki.

Viiden edustajan marginaali

Suomen Kuvalehden politiikan toimittaja Robert Sundmanin mukaan SDP:n kannan muodostaminen on venähtänyt.

– Tänä aikana ryhmästä on alkanut tulemaan ulostuloja. SDP:ssä ryhmän kannat ovat levinneet, kun asia on pitkittynyt. Se on tehnyt tästä asiasta puolueelle vaikean.