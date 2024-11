Kiistanalaisilla maksumuistutuksilla tienaavalle kirjakaupalle takaisku oikeudessa

Asiassa on kyse laskujen maksamisesta ajallaan. Kirjakauppa on ollut uutisissakin siitä, että se vaatinut EU-oikeuden takaamaa viivästyskorkoa ja vakiokorvausta silloin, kun lähettämät laskut on maksettu eräpäivänä, mutta maksu näkynyt sen tilillä vasta sen jälkeen. Näin käy herkästi esimerkiksi silloin, kun laskun eräpäivä on viikonloppuna tai pyhäpäivänä.