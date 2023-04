Vuonna 2018 musiikki- ja Hollywood-maailmaa seuraavat fanit kohahtivat, kun yhdysvaltalaislaulaja Ariana Grande julkaisi ex-kumppaneistaan kertovan Thank U, Next -kappaleen. Kappaleen musiikkivideo pohjautuu vuoden 2004 Mean Girls -elokuvaan, jossa hahmot kirjoittavat koulutovereistaan ilkeitä kommentteja ja juoruja niille omistettuun kirjaan.