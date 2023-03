Kiira Korven runoteoksesta murska-arvion kirjoittanut Arttu Seppänen kertoo saamastaan törkypalautteesta – Korvelle kriitikko antaa kiitosta

– Teos on surkea runokirja. Sen sanominen tuntuu hieman epäreilulta, sillä ei ole ensisijaisesti Korven syy, että kirja on julkaistu. Nämä runot perustuvat ajatukseen, että kun sivulle lisää vähän sanoja, niin niistä tulee automaattisesti runoja, Seppänen sanaili kirjakritiikissään Helsingin Sanomissa 20. maaliskuuta.

Sosiaalisessa mediassa niin lehteä kuin Seppästä on syytetty verkkokiusaamisesta.

– Koko ajan julkaistaan runokritiikkiä. Jos et huomaa, et ole aiheesta kiinnostunut. Sivuutan kaikki kommentit, joissa kritiikki rinnastetaan kiusaamiseen. Hesarissa julkaistu kritiikki on journalistisen prosessin läpikäynyt julkaisu, eikä mitään kiusaamista. Kritiikkiä ei tehdä tsempiksi tekijälle. Kriitikko arvioi rehellisesti asiantuntemuksensa mukaan, Seppänen kirjoittaa.