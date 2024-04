Kiira Korpi lähti pariksi kuukaudeksi Yhdysvaltoihin – koki heti maanjäristyksen

View this post on Instagram

– Suuri vapautuminen ja transformaatio, uusi alku, on mahdollista meille kaikille. Tämän vuoden tavoitteeni on olla vapaa ja valita ilo! Pika on minulle suuri opettaja myös siinä mielessä. Ja New York tuntuu hyvin elävältä, virkistävältä ja inspiroivalta – siksi tunsin tarvetta tulla tänne. Mullistavilla ideoilla on tilaa lentää tässä kaupungissa! Maa kirjaimellisesti tärisi eilen, kun koimme maanjäristyksen, Korpi kertoi.