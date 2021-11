Kiira Korven ex-mies Arthur Borges pokasi maailman kovimpiin lukeutuvan tennistähden – video: näin Borges iloitsi rakkaansa voitosta

Sittemin Borges lisäsi omaan Instagram Stories -osioonsa videon kultajuhlinnasta sekä kaksikon yhteiskuvan sydän-emojin kera. Kaksikko on bongattu yhdessä jo lokakuusta alkaen niin ikää tennisturnauksissa. Suhdettaan he eivät ole kuitenkaan vahvistaneet julkisesti. Asiasta uutisoi ensimmäiseksi Suomessa Iltalehti .

Garbine Muguruza on arvostettu tennispelaaja, jonka saavutuksiin kuuluvat muun muassa Wimbledonin voitto vuodelta 2017. Hän on ensimmäinen espanjalainen, joka on onnistunut voittamaan WTA-turnauksen, jonka lisäksi hän on kaksinkertainen Grand Slam -voittaja.