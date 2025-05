Joonas tiesi jo muutamassa kuukaudessa, että Josefiina on hänen elämänsä nainen – pian heistä tulee perhe: "Jotenkin tiesin, että hän on se oikea"

Josefiina Lahtisen ja Joonas Hyttisen reilu vuosi sitten alkaneessa parisuhteessa on tapahtunut lyhyessä ajassa suuria asioita. He kihlautuivat joulukuussa 2024, ja kesällä syntyy heidän esikoisensa. Pari kertoo MTV Uutisille, millaisia vaiheita heidän rakkaustarinaansa on tähän mennessä mahtunut.

– Rehellisesti en kyllä odottanut, että tästä lähtisi jotain vakavampaa. Mutta näin kävi, Josefiina Lahtinen, 25, nauraa.

Hän istuu kihlattunsa Joonas Hyttisen, 30, vieressä heidän yhteisen asuntonsa olohuoneessa. Ei enää kauaakaan, kun he saavat syliinsä pienen poikavauvan, heidän ensimmäisen lapsensa.

Lahtinen ja Hyttinen ovat tuttuja Love Island Suomi -ohjelman neljänneltä, kesällä 2023 kuvatulta kaudelta. Kaksikko tiesi toisensa jo ennen Love Island -kuvauksia, sillä he olivat käyneet kahdesti treffeillä ennen rakkauden saarelle lähtemistä.

Treffeistä ja rakkauden saaren romanttisista puitteista huolimatta kaksikon suhde sai alkunsa vasta Love Island Suomi -kuvausten jälkeen. Ensisysäys tapahtui, kun he osuivat sattumalta samoihin juhliin loppuvuonna 2023.

Juhlaillan jälkeen Lahtinen ja Hyttinen alkoivat viestitellä keskenään. Lahtinen oli kuitenkin aluksi varautunut ja heitteli kapuloita – tai ainakin jonkinlaisia risuja – rattaisiin. Hän oli ottanut aiemmissa suhteissa siipeensä, ja näin ollen hänen luottonsa miehiin oli kokenut kolauksen.

– En heti uskaltanut laittaa ihan sataa prosenttia tähän, vaan olin aika varpaillaan, Lahtinen kertaa.

– Ja minä sitten puolestani laitoin sen sata prosenttia heti alusta lähtien, Hyttinen nauraa.

Josefiina Lahtinen ja Joonas Hyttinen ovat kihloissa ja odottavat ensimmäistä lastaan.

Hyttinen halusi osoittaa Lahtiselle, että on tämän suhteen tosissaan. Hän muistelee, miten esimerkiksi kiikutti Lahtisen kotiovelle kalakeittoa ja suklaata tämän ollessa kipeä.

Lahtiselle tuli hyvin nopeasti selväksi, että Hyttinen oli tosissaan. Hän ounastelee, että mikäli Hyttisen tarkoitusperät eivät olisi valjenneet hänelle heti alussa, ei hän olisi uskaltanut aloittaa mitään tämän kanssa.

Lahtinen ihastui Hyttisessä tämän huomaavaisuuteen, hauskuuteen ja rentouteen. Hyttinen allekirjoittaa samat piirteet Lahtisessa.

– Minulle tuli jo alussa tunne, että hänen kanssaan on tosi hyvä olla. Jossun kiltteys viehätti minua, ja ihastuin tosi nopeasti, Hyttinen sanoo.

Kaksikko tapaili toisiaan – ja vain toisiaan – kuukausien ajan, ennen kuin Lahtinen uskaltautui vakavaan parisuhteeseen. He virallistivat suhteensa kesän korvilla 2024.

Ei mikä tahansa reissu Lontooseen

Melko pian suhteen virallistamisen jälkeen Hyttinen "pudotti R-pommin", kuten Love Island -kielellä sanotaan, eli kertoi Lahtiselle rakastavansa tätä. Hän oli ollut varma tunteistaan jo tovin, mutta rakkaudentunnustusta varten piti ensin kerätä rohkeutta.

Lahtinen lausui rakkaalleen samat sanat noin kuukautta myöhemmin.

– En ole ikinä aiemmin sanonut niin, joten halusin olla varma, että tarkoitan sitä oikeasti.

Loppuvuonna 2024 Hyttinen järjesti Lahtiselle yllätysreissun Lontooseen. Kyseessä ei ollut mikä tahansa lomareissu, sillä Hyttinen aikoi kosia.

– Minulle tuli aika nopeasti tunne, että tämä on se nainen, jonka kanssa haluan olla loppuelämäni. Aloin miettimään kihlausta jo kesällä, aika nopeasti, mutta jotenkin sen tiesi, että hän on se oikea, hän kertoo.

Joonas Hyttinen kosi Josefiina Lahtista Lontoossa.

Reissun ensimmäisenä päivänä pari meni luistelemaan tekojäälle. Hyttinen oli punonut mielessään suunnitelman.

– Esitin sellaista temppua ja kaaduin. Jossun piti tulla katsomaan, onko minulla kaikki okei. Nousin sitten siitä ylös, kaivoin sormuksen esiin ja polvistuin, hän kertaa.

Lahtinen oli kyllä osannut odottaa, että Hyttinen saattaisi polvistua lähiaikoina. Siinä hetkessä kosinta tuli hänelle kuitenkin täytenä yllätyksenä.

– Muistan miettineeni ennen sitä, että onpa Jonttu jotenkin outo ja jännittynyt. Taisin sanoakin, että "Onko sinulla joku hätänä, mikä sinulla on?". Se sitten selvisikin aika nopeasti, hän nauraa.

– Se piti saada hoidettua heti reissun ensimmäisenä päivänä. Se on sen verran jännittävä tilanne, ja oli vaikeaa keskittyä mihinkään olemiseen, kun mietin vain, että onnistuukohan tämä, Hyttinen sanoo.

0:39 Videolla Josefiina Lahtinen ja Joonas Hyttinen paljastavat, millaisia suunnitelmia heillä on häidensä suhteen.

Ihana uutinen, joka tuli yllättävän nopeasti

Pari odottaa parhaillaan esikoistaan syntyväksi kesällä. Lahtinen kertoo yllättyneensä siitä, miten nopeasti hän tuli raskaaksi. Se oli hänelle jopa pienoinen shokki.

– Se oli tosi, tosi ihana ja iloinen uutinen, mutta tuli yllättävän nopeasti. Se oli alkuun vähän shokki, että näinkö nopeasti? Mutta siitä eteenpäin päästyämme olimme erittäin onnellisia ja iloisia, hän kertoo.

– Minäkään en aluksi meinannut uskoa sitä todeksi. Tuntui tosi epätodelliselta, mutta heti tuli myös todella ihana fiilis, Hyttinen komppaa.

Josefiina Lahtisen ja Joonas Hyttisen vauvan on määrä syntyä kesällä.

Aluksi pari piti raskauden vain omana tietonaan. Se oli heidän oma, pieni salaisuutensa, jota he sulattelivat hetken aikaa vain kaksin.

Hyttinen kertoo pohtineensa etukäteen, järkyttyisivätkö heidän läheisensä raskausuutisesta. Kun he sitten lopulta kertoivat näille tulevasta perheenlisäyksestään, osoittautui huoli täysin turhaksi.

– Kaikki ottivat uutisen tosi hyvin vastaan, ja osa oli jopa vähän arvellut sitä, Hyttinen paljastaa.

– Uutinen ei tullut minun ystäväpiirilleni ja perheelleni hirveän yllätyksenä. He olivat aavistelleet, että tällainen uutinen olisi tulossa lähitulevaisuudessa, Lahtinen säestää.

Ikäviä kommentteja raskausuutisesta

Pari kertoi tulevasta perheenlisäyksestään sosiaalisessa mediassa helmikuussa 2025. Suurin osa somekansan reaktioista oli positiivisia – mutta eivät kaikki. Yksi kommentoija esimerkiksi kirjoitti, ettei Lahtinen ole valmis äidiksi, ja että tämän pitäisi tehdä abortti. Lahtinen sai myös muutaman viestin, joissa väitettiin hänen olevan liian nuori äidiksi.

– Olen kuitenkin 25-vuotias. Tiedän, etten todellakaan ole liian nuori. Ihmiset toki tekevät lapsia nykypäivänä vähän myöhemmin, joten se voi tuntua joistain siltä, että olisin liian nuori, mutta minusta ei tunnu, Lahtinen sanoo.

Kommentit tuntuivat Lahtisesta ikäviltä. Häntä kuitenkin helpottaa ajatus siitä, että hän tietää itse, miten asiat ovat ja että läheiset ovat hänen ja Hyttisen tukena uudessa elämänvaiheessa. Negatiiviset kommentit eivät näin ollen ole jääneet kiertämään kehää hänen päähänsä.

Hyttinen ei ymmärrä, mitä ihmiset saavat ilkeiden kommenttien kirjoittelusta.

– Olen koittanut tsempata Josefiinaa, ettei niissä ole mitään perää.

Meistä tulee perhe

Tulevat vanhemmat ovat valmistautuneet pienokaisensa syntymään tekemällä erilaisia hankintoja vauvalle, miettimällä omaa lapsuuttaan ja juttelemalla tulevaisuudesta perheidensä sekä perheellisten ystäviensä kanssa.

Pari on pohtinut paljon sitä, millaisia vanhempia he haluavat pojalleen olla.

– Me haluamme tukea lasta kaikessa, Hyttinen sanoo.

– Haluamme, että hän pystyy näyttämään kaikki tunteensa ja puhumaan kaikesta, olemaan oma itsensä ja harrastamaan mahdollisimman paljon. Haluamme myös tehdä paljon asioita yhdessä perheenä, Lahtinen säestää.

Pari odottaa uudelta, jännittävältä ja ihanalta elämänvaiheeltaan kaikkein eniten sitä, että heistä tulee perhe.

– Odotamme, että pääsemme yhdessä kokemaan kaiken uuden ja jännittävän.