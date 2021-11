Arthur Borgesin ja tennistähden suhde syvenee – karkasivat yhteiselle rantalomalle: "Piilopaikka Karibialla"

View this post on Instagram

Kaksikko on bongattu yhdessä jo lokakuusta alkaen niin ikää tennisturnauksissa. Suhdettaan he eivät ole kuitenkaan vahvistaneet julkisesti.

View this post on Instagram

Garbine Muguruza on arvostettu tennispelaaja, jonka saavutuksiin kuuluvat muun muassa Wimbledonin voitto vuodelta 2017. Hän on ensimmäinen espanjalainen, joka on onnistunut voittamaan WTA-turnauksen, jonka lisäksi hän on kaksinkertainen Grand Slam -voittaja.