Arthur Borgers ja Garbiñe Muguruza odottavat perheenlisäystä.

Kiira Korven ex-miehenä tunnettu pukusuunnittelija ja malli Arthur Borges ja tennistähti Garbiñe Muguruza odottavat perheenlisäystä. Pariskunta paljasti asian Instagram-tileillään.

– Perhe, Muguruza kirjoittaa kuvan yhteydessä, jossa näkyy hänen pyöristynyt vauvavatsansa.

Borges ja Muguruza menivät naimisiin viime vuoden lokakuussa Espanjan Marbellassa.

Suomalais-espanjalaisen parin suhde alkoi vuonna 2021, mikä on sama vuosi, kun Borges erosi ex-puolisostaan Kiira Korvesta. Borgesin ja Korven yhteinen taival kesti 11 vuotta, joista viimeiset kolme vuotta he olivat naimissa.

Borgers ja Muguruza paljastivat vuonna 2023 toukokuussa menneensä kihloihin.