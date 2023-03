Kiinteistönvälittäjien mukaan asuntokauppa on vähitellen piristymässä etenkin kasvukeskuksissa

Helmi-maaliskuun vaihteessa tehty jäsenkysely kertoo, että asunnonvaihtajien liikehdintä on kasvanut merkittävästi. Kauppojen määrä kasvaa eniten kasvukeskusten kerrostaloasunnoissa, etenkin Helsingissä, Turussa ja Tampereella.

– Asuntomarkkinoilla vallinnut hiljaisuus on päättymässä, mutta Suomen eri paikkakunnilla on suuria eroja siinä, kuinka nopeasti kauppa on lähtenyt käymään, SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg sanoo tiedotteessa.