Korona leviää Kiinassa – tartuntoja todettu eniten puoleen vuoteen

Nykyisen tartuntaryppään katsotaan saaneen alkunsa Nanjingista, kun kaupungin lentokentän siivoojien keskuudesta löytyi tartuntoja. Erittäin herkästi tarttuva deltavariantti on sen jälkeen levinnyt ympäri maata.

Nanjingissa kaikki kaupungin yli yhdeksän miljoonaa asukasta on testattu jo kolmesti. Kaikki elokuvateatterit ja kuntosalit on suljettu ja kokonaisia asuinalueita on eristetty täysin.