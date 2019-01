Yonhap: Kim Jong-un keskustellut Kiinassa Trumpin mahdollisesta tapaamisesta

Tapaamista on pidetty ennusmerkkinä sille, että Kim ja Trump tapaavat pian uudelleen. Kaksikko tapasi kesäkuussa Singaporessa. Tapaamisen seurauksena allekirjoitettiin toiveikas julkilausuma aseriisunnasta, mutta sen käytännön toteutus ei juuri ole edennyt.

– Sekä Xi että Kim haluavat päivittää kantansa ennen Trumpin ja Kimin huippukokousta. Tämä tuntuu olevan toistuva kuvio. Lisäksi Kim haluaa Xiltä apua kansainvälisten pakotteiden höllentämisessä, sanoi Center for Strategic and International Studies -laitoksen tutkija Bonnie Glaser.

– Xi hyötyy tapaamisesta Kimin kanssa, eikä ajoitus voisi olla parempi. Samaan aikaan kun amerikkalaiset ja kiinalaiset virkamiehet keskustelevat kahden supervallan kauppasodan välttämisestä, Pekingillä on käytössään Pohjois-Korea-kortti, jota se voi halutessaan käyttää, analysoi Center for the National Interest -ajatushautomon johtaja Harry Kazianis.