Kiinalaiskuskille tapahtui parkkihallissa haveri – Suomessakin sähelletään samankaltaisesti jopa viisi kertaa tunnissa

Nykykuskin piina: Parkkiruudut pienentyneet jopa 40 prosenttia

Parkkihallissa tölviminen on tuttua myös suomalaisille. Lähes puolet vakuutusyhtiöiden korvaamista liikennevahingoista tapahtuu pysäköintialueilla .

EasyParkin vuoden 2023 tiedotteen mukaan parkkiruutujen koko on pysynyt samana samalla, kun autojen koko kasvaa. Pienissä ruuduissa nykyauton sivuille saattaa jäädä vain 20 sentin tila.

EasyParkin pysäköintiasiantuntija Hanna Korpelan mukaan Suomessa liikenteeseen rekisteröitävistä henkilöautoista yli 40 prosenttia on jo katumaastureita, joiden leveys on yleensä kaksi metriä. Parkkiruutu kuitenkin on yleensä noin 2,5 metriä leveä ja noin 5–6 metriä pitkä.