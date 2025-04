Trump kauppasodasta: Pallo on nyt Kiinalla

Yhdysvaltain presidentti on valmis neuvottelemaan tulleista, kunhan Kiina tekee aloitteen.

Kiinan täytyy tehdä seuraava liike kauppasopimuksen aikaansaamiseksi, sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

Trumpin mukaan Yhdysvallat ei aio tehdä mitään, ellei Kiina tee aloitetta.

Trump on asettanut Kiinalle järeitä tuontitulleja, jotka uhkaavat hyydyttää kaupan maailman kahden suurimman talouden välillä ja ajaa maailmantalouden taantumaan.

– Pallo on nyt Kiinalla. Kiinan täytyy tehdä diili meidän kanssamme. Meidän ei täydy tehdä diiliä heidän kanssaan, Trump sanoi lausunnossa, jonka Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Karoline Leavitt luki medialle.

– Kiinan ja minkään muun maan välillä ei ole eroa, paitsi että se on paljon suurempi.

Leavittin mukaan Trump on avoin sopimuksen tekemiselle Kiinan kanssa, mutta hän painotti, että Kiinan on otettava ensimmäinen askel. Leavitt sanoi, että vahvojen sisämarkkinoidensa ansiosta Yhdysvallat on etulyöntiasemassa.

Trump on toisen presidenttikautensa aikana asettanut Kiinalle peräti 145 prosentin tullit: 20 prosenttia Kiinan roolista fentanyylin ja muiden huumeiden toimitusketjussa ja 125 prosenttia Trumpin epäreiluina pitämistä kauppakäytännöistä.

Trumpin hallinto on kuitenkin toistaiseksi vapauttanut muun muassa älypuhelimet ja kannettavat tietokoneet järeimmistä tulleista.

Useimmille maailman maille Yhdysvallat on asettanut toistaiseksi 10 prosentin tullit, eli Kiinan tullit ovat omassa luokassaan. Trump on kuitenkin uhannut myös monia muita maita huomattavasti korkeammilla tulleilla.

Kiinan presidentti Xi Jinping on syyttänyt Yhdysvaltoja yksipuolisesta kiusaamisesta ja puhunut vapaakaupan puolesta. Kiina puolestaan nosti vastatoimena Yhdysvaltain tullin 125 prosenttiin.