Koska kevät alkaa? Tuore kuukausiennuste yllätti meteorologin: "Ensireaktio oli oho"

"Tulossa todella suuria lämpötilaeroja"

– Tulossa on todella suuria lämpötilaeroja. Karkeasti ottaen Jyväskylästä pohjoiseen päin viikko on pääosin pakkasen puolella. Lapissa pakkaset voivat ajoittain olla kireitä, paikoin on jopa 30 pakkasastetta selkeillä alueilla. Samaan aikaan eteläinen Suomi on laajalti suojan puolella. Lumi saa nopeasti kyytiä, kun varsinkin etelä- ja lounaisrannikolla pääosa viikon sateista on vettä tai räntää. Lämpötiloissa ollaan ajoittain reilusti plussan puolella.