Keva: Joka kolmas eläkeläinen on saanut työtarjouksia – kiinnostus työntekoon kasvanut

Kevan teettämän tutkimuksen mukaan jopa 40 prosenttia vastaajista kertoo olevansa kiinnostuneita palkkatyön tekemisestä eläkkeen ohella. Kiinnostus on kasvanut merkittävästi viime vuodesta, jolloin kiinnostuneiden määrä oli 28 prosenttia vastaajista. Suurinta kiinnostus työntekoa kohtaan on Päijät-Hämeessä ja Kainuussa.

"Eläkeläisten joukossa on osaavia, koulutettuja ammattilaisia"

– Meidän on hyvä pitää mielessä, että eläkeläisten joukossa on paljon osaavia, koulutettuja ammattilaisia, joista monelle työpaikalle on saatavissa mukiinmeneviä rekrytointeja. Eläkeläisille kannattaa nyt tehdä kiinnostavia työtarjouksia, hän sanoo tiedotteessa.