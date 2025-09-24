Kestävyysjuoksija Evans Kibet matkusti kilpailemaan Venäjälle. Kenialainen pakotettiin kuitenkin pian Venäjän armeijaan. Nyt hän istuu vangittuna Ukrainassa. Kibet kertoi BBC:lle, että uskoo kuolevansa.

36-vuotias Kibet asui Kenian Itenissä, jossa on kasvanut monia olympiavoittajia ja maailmanmestareita. Hän on kilpaillut useissa pienemmissä kilpailuissa Euroopassa ja Aasiassa. Rahapulan takia tie vei agentin kautta Venäjälle, jossa Kibet ajatteli pääsevänsä kilpailemaan.

– Hän oli todella innoissaan, kun hän kertoi Venäjällä kilpailemisesta. Minäkin olin iloinen hänen puolestaan. Meillä oli suuret odotukset, Kibetin veli kertoi BBC:lle.

Kilpailuja ei tullut koskaan. Kibet joutui Venäjän armeijaan kahta viikkoa myöhemmin. Kibet kertoi Ukrainan armeijan julkaisemassa videossa joutuneensa huijatuksi.

– Kirjoitin alle paperin, mutta en tiennyt sen olleen armeijan pesti. Allekirjoitus pilasi elämäni, vailla minkäänlaista armeijakokemusta oleva Kibet sanoi.

Kibet joutui seitsemän tunnin ajomatkan jälkeen armeijan leirille. Kibetin mukaan hänen henkeään uhattiin, jotta hän taistelisi Venäjän puolesta. Kibet lähti muiden venäläissotilaiden kanssa Ukrainaan viikkoa myöhemmin.

Kenialainen onnistui pakenemaan. Ukrainalaiset sotilaat ottivat hänet kiinni Harkovan alueella. Kibet on nyt vangittuna ukrainalaisessa sotavankilassa muiden ei-venäläisten kanssa.

– Suurin osa näistä ihmisistä tulee köyhistä maista ja he joutuvat venäläisten puolelle eri tavoin. Toisia huijataan lupaamalla töitä tehtaalta ja toiset menevät vapaaehtoisesti sotaan. Se on tärkeää ymmärtää, että todella pieni määrä otetaan kiinni elossa. Suurin osa tapetaan tai he loukkaantuvat vakavasti, kertoi Ukrainan edustaja, joka vastaa sotavankien hoidosta.

Ukraina on ilmoittanut, että he ovat valmiita etsimään ratkaisua Kibetin asiaan Kenian valtion kanssa.