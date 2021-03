Keskustelu koronarokotejärjestyksen muuttamisesta kuumenee: "Helsinki pumppaa kuitenkin tätä tautia ympäri Suomea koko ajan"

– On selvää, että rokotteita ei voi lähteä siirtelemään maakuntien välillä. Kaikissa malleissa keskeinen reunaehto on se, että rokotukset saadaan vietyä mahdollisimman nopeasti läpi. Viiveitä ei saa tulla, sanoo Antti Lindtman.

"Jos tämä ilmiö saadaan pysäytettyä..."

– Tämä on asia, jolla ei pidä politikoida. Asiantuntijoiden näkemystä pitää noudattaa tässä. Kunhan lopullinen asiantuntijaesitys tulee, sen mukaan pitää meidän mielestämme toimia, Kopra sanoo.

– Helsinki pumppaa kuitenkin tätä tautia ympäri Suomea koko ajan. Niin on käynyt alusta alkaen. Jos tämä ilmiö saadaan pysäytettyä, koko Suomi pääsee tästä koronakurimuksesta nopeammin eroon.

– Toki ensin odotetaan asiantuntijoiden kannanotot. Kaikista tärkeintä on, että tartunnat saadaan painettua alas eivätkä ihmiset joudu sairaalaan. Meidän täytyy pystyä torppaamaan tämä epidemia. Paine siihen, että Suomeen saadaan rokotteita, se on suurin kysymys, joka tulee ratkaista, Juvonen sanoo.

– Tämä on myös yhdenvertaisuuskysymys. Yhtä arvokas on se mökin mummo, jonka tulee saada rokote, kuin myös toki pääkaupunkiseudun tiiviit asuinalueet. Tämä on vaikea kysymys.