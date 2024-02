Atte Harjanne väitti vihreiden olevan Suomen johtava talouspuolue – yleisö nauroi ja taputti

– Olen tietysti vähän jäävi, mutta olen seurannut keskustelua eduskunnassa, lukenut vaihtoehtobudjettia, katsonut hallituksen tekemisiä, kuullut ekonomistien ja asiantuntijoiden lausuntoja, ja olen tullut väistämättä siihen johtopäätökseen, että vihreät on talouspolitiikassa selkeä edelläkävijä tämän maan puolueiden joukossa.

– Niin se on, vihreät on tämän maan johtava talouspuolue. Epäilijät haastan tutustumaan vihreiden linjoihin ja esityksiin.

Harjanteen puhe upposi selkeästi vihreiden puoluevaltuustoon, joka on koolla Helsingissä. Yleisö nauroi ja taputti spontaanisti puheen useissa kohdissa.

Vihreiden ongelmana on monesti pidetty sitä, ettei puoluetta pidetä relevanttina talouskysymyksissä, ja myös sitä, ettei sillä ole selkeää talouslinjaa. Harjanne on itse profiloitunut puolueen oikean laidan edustajana.

Työmarkkinakriisistä Harjanne syytti hallitusta. Hänen mukaansa hallitus on saanut kriisin aikaan konfliktinhakuisella ja runnovalla linjallaan.

Puheenjohtaja puhui lapsista ja nuorista

– Sekä luontokysymykset että lapsiin, nuoriin ja koulutukseen liittyvät kysymykset ovat täysin linkittyneet siihen, minkälainen taloustilanne meillä on nyt ja tulevaisuudessa, perustelee Virta STT:lle.

– Olen itse tehnyt työtä niin lastensuojelussa, varhaiskasvatuksessa kuin koulussakin ja nähnyt, miltä se turvaton lapsuus tai rikkonainen nuoruus näyttää. Olen nähnyt, miten monen huoli hukkuu sinne ylityöllistettyjen ammattilaisten työpöydille. Yksikin on liikaa, sanoi Virta.

– Ihmettelen, onko hallitukselle jäänyt epäselväksi, että tapa, jolla he nyt kohtelevat matalapalkkaisia naisvaltaisia aloja, on sekin isku lapsille ja nuorille, kysyi Virta puheessaan.

Kritiikkiä vientivetoiselle palkkamallille

Vihreät vastustaa vientivetoista palkkamallia, joka on yksi palkansaajajärjestöjä hiertävä hallituksen uudistus. Hallitusohjelman mukaan lakiin kirjattaisiin, että työriitoja sovitteleva valtakunnansovittelija ei voisi sovintoehdotuksissaan ylittää palkankorotusten yleistä linjaa, joka määrittyisi vientialojen palkankorotusten perusteella.

– En ole kuullut hallitukselta mitään esitystä, miten he aikovat turvata sen, että vaikka lastensuojelussa olisi tulevaisuudessa sosiaalityöntekijöitä, kun me tiedämme, että se tilanne on hälyttävä tällä hetkellä, sanoo Virta.