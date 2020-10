Lähteet: Sote-sopu tarkoittaa Länsi-Pohjan yhteisyrityksen mitätöimistä ja Savonlinnan sairaalan turvaamista

Yksityiset palveluntuottajat ovat olleet huolissaan tulevasta asemastaan sote-uudistuksessa. Hallituspuolueiden sisältä rauhoitellaan, että yritysten asemaa on pyritty turvaamaan. MTV Uutisten tavoittama lähde kertoo, että "vain se ei ole sallittua, mikä kielletään laissa".

Lähteen mukaan mitään tarkkoja prosentteja lainsäädäntöön ei ole tulossa siitä, minkä verran ulkoistamista sallitaan, mutta julkisen tuotannon osuus pitää olla "riittävä".

Hallituspuolueissa tuntuu olevan vielä epätietoutta sen suhteen, mikä sitten on se riittävä. Mutta joitakin ulkoistuksia voitaneen joutua neuvottelemaan uudelleen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Sen sijaan lähteet kertovat, että Länsi-Pohjan iso ulkoistus on tarkoitus mitätöidä. Asiaan liittyy siirtymäaika, joka on yhden lähteen mukaan kolme vuotta. Tosin julkisuudessa siirtymäksi on esitetty myös kahta vuotta.

Häviäjät eivät häviäkään niin paljon

Rahoituskriteerejä on muokattu niin, että maakunnille tuleva siirtymäajan rahoitus muuttuu. Ne alueet, jotka lakiluonnoksen mukaan olivat menettämässä eniten rahaa, eivät menetäkään niin paljoa, ja ne alueet, jotka ovat saamassa eniten, voivat saada esitettyä enemmän.

Rahoituksen yksi keskeinen kriteeri on se, kuinka paljon maakunnan asukkaat tarvitsevat palveluja. Ne maakunnat, joissa sairastavuus on pienempää, menettävät rahojaan niille alueille, joilla sairastavuus on suurempaa.

"Häviäjiä ei rokoteta niin paljon kuin lakiluonnoksessa."

Savo-kysymykseen ratkaisu

Julkisuudessa paljon esillä ollut Savonlinnan alue on sovussa ratkaistu niin, että Savonlinna on asettumassa osaksi Etelä-Savoa. Savonlinnan sairaalan asema on tarkoitus turvata. Tosin lakiin ollaan kirjaamassa, että maakunnalla on oikeus pitää sairaalansa nykyisen laajuisena kymmenen vuoden ajan eli vuoteen 2033 saakka.

Sama koskee Länsi-Pohjaa. Mutta mitä kymmenen vuoden jälkeen?

"Silloin maailma voi olla jo ihan toisenlainen."