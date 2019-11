Keskustan Kurvinen syyttää perussuomalaisten sortuneen valelukuihin budjetissaan: "Halla-aho, tehän johdatte suomalaisia tarkoituksella harhaan"

– On surullista, että suurin oppositiopuolue on sortunut tällaisten valelukujen käyttämiseen ja ihan naurettavaan talouden arviointiin. Arvoisa puheenjohtaja Jussi Halla-aho, tehän johdatte suomalaisia tarkoituksella harhaan. Budjettinne on nimetty Perusasiat kuntoon -budjetiksi. Sanoisin, että tämä on korkeintaan valesokkeli.