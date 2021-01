Keskusta nostatti henkeä kuntavaaleihin valmentaja Jukka Jalosen opein: "Me ei olla hävitty tätä peliä" – Hoskoselta vaadittiin joukkuepeliä

– Me olemme päättäneet eduskuntaryhmässä, että me ei olla hävitty tätä peliä. Me ei olla hävitty kuntavaaleja, sanoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen tiedotustilaisuudessa.

– Keskusta on ollut ja on oleva koko Suomen puolue. Meille annettua ääntä on meillä tavattu viisaaasti käyttää. Keskustan ääni on myös kuulunut ja sitä on kuunneltu. Me olemme maakuntien voima ja tuttu luottopuolue. Teemme kaikkemme, että saamme olla sitä jatkossakin. Jos maakuntien voima pirstoutuu, sitä voimaa ei enää ole, sanoi Saarikko.