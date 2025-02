EK:lta utopistinen visio: Silta-tunneli-yhteys Suomesta Tukholmaan

Logistinen pussinperä on avattava, katsoo Elinkeinoelämän keskusliitto.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK katsoo, että Suomen turvallisuus edellyttää uusien liikenneyhteyksien luomista Suomen ja muun Euroopan välille.

EK esittää, että Suomessa aletaan selvittää kiinteän yhteyden saamista Itämeren kautta. Tähän tulisi lukea mukaan silta-tunneli-yhteys Manner-Suomesta Ahvenanmaan kautta Tukholmaan. Lisäksi EK haluaa selvittää silta-tunneli-yhteyttä Vaasan ja Uumajan välille sekä tunnelia Helsingin ja Tallinnan välille.

Esitys sisältyy raporttiin, jonka ovat tilanneet Destialta EK, Palvelualojen työnantajat Palta ja Rakennusteollisuus.

– Uusien ulkomaanyhteyksien ja niiden eri vaihtoehtojen selvittäminen on nostettava liikennepolitiikan ykkösagendalle. On varauduttava siihen, että edessämme on yli hallituskausien jatkuva infrahankkeiden urakka, joka jatkuu vaiheittaisesti 2040- ja 2050-luvuille asti, sanoi EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies tiedotteessa.

Raportin mukaan Itämeren haavoittuvuudet edellyttävät Suomelta uusia reittejä turvaamaan liikenneyhteydet Eurooppaan ja maailmalle. Asia pitäisi raportin tilaajien mukaan ottaa käsittelyyn jo tällä hallituskaudella.

Nato-kumppanuus vaatii liikenneyhteyksiä

Häkämiehen mukaan on tärkeää, että Suomen Nato-kumppanuuksiin rakentuu vahva liikenneulottuvuus.

– Maamme länsi-integraatio koskee myös liikennettä: tarvitsemme vahvemmat liikenneyhteydet muualle Eurooppaan ja maailmalle, jotta talous voi kasvaa ja ulkomaankauppa menestyä. Tätä edellyttää myös turvallisuustilanteen heikentyminen, mikä on jo konkretisoitunut Itämeren toistuvissa tuhotöissä, Häkämies sanoi.

Silta- ja tunnelihankkeiden lisäksi raportissa esitetään myös EU-raideleveyksien käyttöönottoa Haaparannasta Ouluun, Raaheen ja Rovaniemelle. Lisäksi meriliikenteen turvallisuutta Itämerellä pitää parantaa ja lentoliikenteen kilpailukykyä parantaa.

Selvitysten tulisi tähdätä siihen, että Suomen maantieteellinen asema logistisena pussinperänä ratkaistaan.

– On selvitettävä myös kumppanuusmahdollisuudet Pohjoismaiden ja Baltian kanssa sekä huomioitava EU:n tahtotila pääkaupunkien yhdistämisestä suurnopeusjunilla, raportissa esitetään.