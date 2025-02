Petteri Orpo kiihtyi Huoltovarmuuskeskuksen johtajalle

Petteri Orpo ei ole lainkaan ilahtunut Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajan lausunnoista MTV:n Uutisextrassa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) arvostelee suorasanaisesti Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkäsen lausuntoja.

– Tämä ei ole se tapa, jolla näitä keskusteluja käydään, Orpo kritisoi kokoomuksen vaaliristeilyn mediatilaisuudessa.

– Se mikä tässä on ongelmallinen kohta on se, että kun me kerran yhdessä teemme näitä, niin sitten ikään kuin tuodaan tällaisia ultimaatumeja pöytään, Orpo kommentoi.

"En hirveästi pidä siitä tässä ajassa"

Suomen huoltovarmuuden viljavarastoja on pienennettävä, jos lisärahaa ei tule, sanoi Huoltovarmuuskeskuksen Känkänen eilisessä MTV:n Uutisextrassa.

Huoltovarmuuskeskus joutuu säästämään tänä vuonna noin 20 miljoonaa euroa, ellei hallitus myönnä lisärahoitusta.

Orpon mukaan hallitus haluaa pitää huolta huoltovarmuudesta ja käy asioita jatkuvasti läpi myös Huoltovarmuuskeskuksen kanssa.

Mitä ilmeisimmin pääministeriä sapettaa se, että Känkänen puhui julkisesti uhasta, jonka rahanpuute muodostaa viljavarastojen ylläpitämiselle.

– En ihan hirveästi pidä siitä tässä ajassa, jos puhutaan varautumiseen liittyvistä aivan keskeisistä asioista, jotka hallitus on nostanut tekemisensä kärkeen, että me käydään tällaista keskustelua Huoltovarmuuskeskuksen kanssa, Orpo sanoi.

Tuleeko lisää rahaa?

Huoltovarmuuskeskus on kerännyt viljavarastoja yhdeksän kuukauden tarpeita varten.

Säästöt ovat Känkäsen mukaan kuitenkin pienentämässä viljavarastoja kuuden kuukauden tarpeisiin, Ukrainan sotaa edeltävälle tasolle.

Lisää rahoitusta kaipaisi Känkäsen mukaan myös Merikarhu-hanke, jolla voitaisiin varautua katkaistujen merikaapeleiden nopeaan korjaukseen.

Petteri Orpo, tuleeko Huoltovarmuuskeskukselle lisää rahaa?

– Yleensä nämä asiat ovat sellaisia, jotka vaativat lisää rahoitusta. Mutta me olemme menossa kohti puoliväliriihtä ja me teemme lisätalousarvioita. Nämä asiat ja tämäkin asia on siinä pöydällä, olisi ollut ilman tätäkin puheenvuoroa, Orpo kommentoi.

