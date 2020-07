Keskisuuret yritykset saaneet valtion sijoitusyhtiön kautta nyt 50 miljoonaa – saajia ei edelleenkään kerrota

STT:n pyytämien tietojen mukaan yhteensä yhdeksän yritystä on saanut vakautusohjelman kautta rahaa koronaviruksen aiheuttaman kriisin takia. Vakautusohjelman kautta rahoitusta voivat saada keskisuuret yritykset. Tesi sai huhtikuun lisätalousarviossa vakautusohjelmaa varten yhteensä 150 miljoonaa euroa.

Tähän mennessä potista on haettu rahaa 138 miljoonan euron edestä. Tesi ei kerro julkisesti, mihin yrityksiin se on sijoittanut ohjelman kautta.

– Emme salaa vakautusohjelman sijoituksia, mutta me emme niitä yksipuolisesti julkaise. Vakautusohjelman kautta saatu rahoitus saattaa olla sellainen, että sitä ei kannata lähteä julkisuuteen tiedottamaan, sillä se saattaa vaikeuttaa yritysten toimintaa ja asiakassuhteita, Tesin toimitusjohtaja Jan Sasse sanoo.

Sasse lisää, että Tesi ei estä sitä, jos yritykset itse haluavat kertoa saaneensa rahoitusta. NoHo Partners on julkistanut sopineensa Tesin kanssa 10 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainasta.

Vaikka Tesi ei kerro rahoitusta saaneiden yritysten nimiä, se kertoo, millä toimialalla vakautusrahaa saaneet yritykset toimivat.Tähän mennessä eniten rahaa ovat saaneet teollisuuden toimialan yritykset. Tesi on myöntänyt rahoitusta 28 miljoonan euron edestä kolmelle teollisuusalan yritykselle. Toisena on majoitus- ja ravitsemistoiminta, johon rahaa on myönnetty kolmelle yritykselle 13 miljoonan euron edestä.