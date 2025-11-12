Suomen uutismedioiden kovatuloisin päätoimittaja löytyi viime vuonna maakuntalehdistöstä.
Verottajan mukaan Keskisuomalaisen vastaava päätoimittaja Pekka Mervola sai verotettavaa ansiotuloa vajaat 263 000 euroa.
Mervola on päätoimittanut Jyväskylässä ilmestyvää maakuntalehteä vuodesta 2008.
Yli 200 000 euron tuloihin ylsivät vastaavista päätoimittajista myös Hufvudstadsbladetin Kalle Silfverberg, Ilta-Sanomien Johanna Lahti, Iltalehden Perttu Kauppinen ja Helsingin Sanomien Erja Yläjärvi.
Eniten verotettavaa pääomatuloa sai Silfverberg, yli 36 000 euroa. Kun hän lisäksi sai ansiotuloa noin 204 000 euroa, on Silfverberg noin 240 000 euron tuloillaan päätoimittajien tulolistan kakkonen.
Lahti sai viime vuonna ansiotuloa noin 227 000 euroa, Kauppinen noin 224 000 euroa ja Yläjärvi noin 205 000 euroa.
Syyskuussa 2023 Helsingin Sanomien vastaavana päätoimittajana aloittaneen Yläjärven tulot ovat huomattavasti pienemmät kuin edeltäjänsä Kaius Niemen, jonka ansiotulot viimeisinä päätoimittajavuosina nousivat yli 300 000 euron.