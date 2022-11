Etiopiassa sovittiin tulitauko kaksi vuotta kestäneissä taisteluissa

Pohjois-Etiopian Tigrayssa on taisteltu marraskuusta 2020 lähtien. Taistelut alkoivat elokuun lopulla uudestaan viisi kuukautta kestäneen tulitauon jälkeen. Taisteluissa on kuollut tuhansia ihmisiä, ja yli miljoona on joutunut jättämään kotinsa.