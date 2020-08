Koronasovellus ladattavissa sovelluskaupoissa elokuun lopussa – koekäyttö alkaa jo huomenna

Maanantaina kauppakeskus Mall of Triplassa on verrattain rauhallista. Siellä täällä ihmisiä on kuitenkin koolla ryppäinä kauppakeskuksen käytävillä, kahviloissa ja ravintoloissa. Vain harvalla on maski kasvoillaan, mutta hyvin usea kulkee kännykkä kädessään tai istuessaan pitää puhelinta esillä pöydällä.

Pian puhelimiin on ladattavissa sovellus, joka helpottaa ja nopeuttaa koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisemista ja ehkäisee uusia tartuntoja. Sovellus on nyt loppusuoralla ja viimeinen testijakso alkaa.

Sovellus kuin "majakka"



Tulevat käyttäjät täytyy vielä vakuuttaa

Sovelluksen käyttäjä ei siis saa tietää, missä ja milloin mahdollinen altistus on tapahtunut, vaan vain sen, että altistus on tapahtunut. Sovelluksen käyttäjä voi tuolloinkin päättää, ottaako hän yhteyttä terveydenhuoltoon vai ei.

– Heti semmoinen 20 prosenttia on valmis ottamaan sovelluksen käyttöön ja melko varmoja siitä on vielä sellaiset 20 prosenttia lisää. Kysymys on enää sitten sitten siitä, miten me saadaan vakuutettua ja kerrottua, että tämä sovellus tukee tartuntaketjujen selvittämistä ja epidemian hallitsemista ja että käyttö on todellakin tietoturvallista kaikissa tilanteissa, kertoo Yrttiaho.