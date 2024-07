Hukkumisesta selviytyminen on minuuttipeliä – tämän jälkeen ennuste huononee

Miltä hukkuva näyttää? Vaikka hukkuvan käytös on aina yksilökohtaista, seuraavat merkit saattavat kertoa, että vedessä oleva ihminen tarvitsee apua. Hukkuvan henkilön pää saattaa olla syvällä vedessä, suu vedenpinnan tasolla, joillakin pää voi olla notkahtanut taakse ja suu auki.

Silmät saattavat olla lasittuneet ja tyhjät, hankaluuksia kohdistaa katsetta tai silmät voi olla suljetut. Hiukset saattavat olla valuneet otsan ja silmien päälle.

Hädässä oleva on pystyasennossa, ei käytä jalkojaan.

Hyperventiloi tai haukkoo henkeään.

Hukkuva voi yrittää uida tiettyyn suuntaan, liikehdintä on epäkontrolloitua.

Hän voi myös yrittää ponnistella pois vedestä ja on hädin tuskin vedenpinnan yläpuolella.

Hukkuva voi näyttää siltä, että hän kiipeää näkymättömiä tikkaita ylöspäin. Lähde: Viisaasti vesillä