Kesäkanat kuopsuttelevat yhä useammilla suomalaispihoilla – "somen kautta on helppo innostua"

Tuunaisen mukaan taustalla on ainakin osittain suomalaisten lisääntynyt kiinnostus oman ruoan tuottamiseen eettisellä ja eläinystävällisellä tavalla. Kanat mielletään melko helppohoitoisiksi tuotantoeläimiksi: niitä on helppo löytää, ja hintakin on edullinen.

– Myös kesäkanan pitopaikka on kohtuullisen helppo rakentaa, jos verrataan vaikka kesälampaiden vaatimiin aitauksiin ja laidunten kokoon. Ilmiön kasvua vauhdittaa lisäksi some, sillä sen kautta on helppo innostua aiheesta – huomataan, että tutuillakin on ollut kanoja tai että vinkkejä on saatavilla helposti, Tuunainen kuvailee.