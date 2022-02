Kerttu Niskaselta hersyvä paljastus Pekingissä mukana olleesta aviomiehestään – "Sitä odotellessa"

Niskasen olympiaurakka on takana, mutta hiihtotähden kiireet eivät hellitä. Tämän viikon ohjelmaan kuuluvat muun muassa kansanjuhla kotipitäjä Vieremällä tiistaina, Helsingin Olympiastadionilla järjestettävät sprinttikisat torstaina ja Lahden maailmancup viikonloppuna.

– (Nyt) lennän Kajaaniin ja käyn pyörähtämässä kotona. Sitten suuntaan Vieremälle. Kiva nähdä perhettä pitkästä aikaa. Kaikki on siellä. Siskotkin ovat tulleet kotiin. Varmaan perheen kesken maljat nostetaan, Niskanen jutteli.

– Juho testasi minun ja Iivon suksia, voiteita ja pitoja, ja on ollut iso apu. Ja tietysti on ollut iso henkinen tuki, kun hän on samalla minun henkilökohtainen valmentajani.