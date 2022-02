Kerttu Niskanen pelkäsi pilanneensa kaiken jo ennen kisaa – Iivo tuli apuun: "Siksi on tärkeätä, että veli on täällä mukana"

Kisoissa jo olympiapronssia saavuttanut Iivo-veli, jonka päämatka on edessä huomenna, rauhoitteli Kerttua aamulenkillä.

– Iivo sanoi, että "samat naiset ovat vastassa ja kunto on hyvä. Ei tarvitse jännittää. Latu on minulle kuin tehty, ja hiihdetään korkealla. Rennosti vaan."

– Ehkä ne on niitä asioita, miksi on tärkeätä, että veli on täällä mukana, Kerttu Niskanen kertasi.