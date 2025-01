Kerttu Niskanen starttaa uransa tärkeimpään sprinttiin: "Mitään ei ole menetetty"

"Mitään ei ole menetetty", maastohiihtomaajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen vakuuttaa ennen Tour de Skin viidettä etappia.

Tour de Skin voitto kuuluu maastohiihdon arvostetuimpiin ja samalla taloudellisesti arvokkaimpiin saavutuksiin. Kerttu Niskanen oli toissa talvena kokonaiskilpailussa toinen ja viime talvena kolmas. Mestaruus puuttuu.

Tänään hän yrittää ratkaista seitsemän startin kilpailusarjan edukseen, kun Val di Fiemmessä hiihdetään sprintti perinteisellä hiihtotavalla.

Tällä kertaa Niskasella on Tourin kilpailuista käytännössä vain täysosumia. Hän avasi kisaurakan yllättävällä vapaan sprintin yhdeksännellä sijalla. Distanssimatkoilta hänellä on sijat 2, 3 ja 3.

Norjan Astrid Öyre Slind nousi keskiviikon takaa-ajossa Tourin kärkipaikalle. Hän johtaa kokonaiskilpailua kuudella sekunnilla norjalaiseen joukkuetoveriinsa Therese Johaugiin ja 28 sekunnilla Niskaseen.

Norjalaiset kiilasivat Niskasen edelle sen ansiosta, että he saivat peesihyödyt tiistain väliaikalähdössä ja vuorovetomahdollisuuden takaa-ajossa. Niskanen jäi molemmissa kilpailussa vaille peesiapuja.

Myös Slind voi yllättää

Teemu Pasanen harmitteli Toblachissa Niskasen olematonta tuuria.

– Väliaikalähtö maksoi aika paljon kokonaiskilpailussa, Pasanen totesi tiistain kilpailusta, joka varmisti norjalaisille tilaisuuden vuorovetoon ja jätti Niskasen taivaltamaan keskenään 15 kilometrin takaa-ajon.

Pasanen jätti sentään synkistelyn lauseen mittaan.

– Norjalaiset pääsivät tekemään eroa, mutta kokonaistilanne on edelleen ihan ok. Mitään ei ole menetetty. Kertulla on kokonaiskilpailussa vielä ihan hyvät mahdollisuudet, Pasanen jatkoi seuraavalla henkäyksellään.

Johaug on heikoimmillaan sprintissä. Myös Slindillä on vaatimattomat sprinttinäytöt, mutta hän väläytti Davosin pariviestissä vauhtiaan.

– Slind pystyy varmasti hiihtämään pertsan sprintissä aika kovaa, mutta häneltä ei ole oikein nähty loppunousua (Tourin viimeinen etappi). Ei tiedä, miten hyvä hän on siinä, Pasanen laskeskeli Tourin jatkonäkymiä.

Voittokamppailuun voi ponnistaa vielä myös Yhdysvaltain Jessie Diggins, joka valahti takaa-ajossa Tourin kärkipaikalta neljänneksi ja minuutin päähän Slindistä.

Joensuu hirmuiskussa

Myös sprinttihiihtäjät lähtevät innolla päivän kilpailuun. Fiemmen uusittu sprinttirata ja myös hiihtotapa ovat samat kuin ensi talven olympialaisissa. Siitä löytyy kaksi nousujaksoa, joista jälkimmäinen on Kerttu Niskaselle sopivasti rankka. Radan viimeinen lasku on kasaava.

– Radalla tulee paljon vuorohiihtoa. Sen pitäisi sopia Kertulle, Pasanen laskeskeli.

Jasmi Joensuu johtaa Tourin sprintin pistekilpailua. Hän avasi kisaurakan vapaan sprintin kakkossijalla, ja kokonaiskilpailun kahdeksas sija vahvistaa hänen hienon kehityksensä tähän kauteen.

Joensuu johtaa Tourilla sprintin pistekilpailua ja tietää pystyvänsä Fiemmessä jopa sprintin voittoon.

Tour avaa olympiataktiikkaa

Lauri Vuorinen, Niilo Moilanen ja Jasmin Kähärä selvittelevät tänään radan luonnetta ja siihen sopivia taktiikoita ensi talven olympialaisia varten. Vuorinen suhtautuu rataan suurimmin epäilyksin, sillä kokoava loppunousu ei ole hänelle eduksi.

Moilanen on pohtinut ankarasti olympiaradalle sopivia taktiikoita.

– On mielenkiintoista nähdä, miten paljon loppu kasaa, minkälaisilla eroilla laskuun kannattaa lähteä, ovatko kakkos- ja kolmossijat parhaita lähtöpaikkoja viimeiseen laskuun, Moilanen luetteli mielessä pyöriviä kysymyksiä.

Kähärä ei ole koskaan kilpaillut Fiemmessä ja starttaa nyt kauden ensimmäiseen perinteisen hiihtotavan sprinttiinsä.

– Nyt on hyvä päästä katsomaan, missä oma taso menee pertsalla. Haluan taistella välieräpaikasta, joka minulta vielä puuttuu pertsan sprintistä, Kähärä kaavaili Tourin viidettä etappia.

Sprintin aika-ajot alkavat kello 13.15 ja pudotushiihdot kello 15.45 Suomen aikaa.

Val di Fiemmessä hiihdetään sprintin lisäksi yhdistelmäkilpailu lauantaina ja yhteislähtö Alpe Cermisin loppunousuun sunnuntaina.