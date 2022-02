Krista Pärmäkosken pronssi otti koville Venäjän leirissä – Jelena Välbe latoi katkeria sanoja

– Tämä on todella satuttavaa. Se ei riittänyt yhden kymmenyksen erolla. Se oli isku kuonoon, mitali olisi voinut tulla. Nyt tämä on vain puista. Keksin jotain sanottavaa hänelle kisan jälkeen. Toistaiseksi tämä on vain pettymys, Juri Borodavko sanoi Sport-Ekspressille.