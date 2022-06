Jumituitko jussina junaan? Juhannuksen viivästymiset poikineet jo tuhansia korvaushakemuksia VR:lle – näin haet korvauksia junan myöhästymisestä

VR:n palveluyksikön operatiivinen päällikkö Marianna Artman kertoo MTV Uutisille, että helpoin tapa hakea korvauksia myöhästyneen junan matkalipusta on täyttää VR:n nettisivuilta löytyvä lomake. Lomakkeen pääsee täyttämään esimerkiksi tästä .

Korvauslomakkeita tähän tilanteeseen on kahta lajia: 1) lomake pelkistä matkalipuista haettavaa korvausta varten, 2) lisäkulukorvaushakemus, jolla voi hakea korvausta myös muista myöhästymisen aiheuttamista kuluista. Kyseisen lomakkeen pääsee täyttämään tästä .

Lisäkuluja vai pelkät liput?

– Käytännössä kaikki korvataan, mitä siitä voi aiheutua, että juna on myöhästynyt. Korvauksia menetetyistä tuloista haetaan jonkin verran, mutta ne katsotaan myös tilannekohtaisesti. Sitä ei pysty suoraan lupaamaan, että sitä hyvitetään.

Näin täytät lomakkeen

Sekä matkalippulomakkeessa että lisäkululomakkeessa on useampi täytettävä kohta. Ensimmäiseen kohtaan syötetään perustiedot kuten myöhästymisen päivämäärä, lipun tilausnumero ja hinta. Lomakkeessa kysyttävä tilausnumero pitäisi löytyä lipun oikeasta reunasta. Kun tiedot on täytetty, lomakkeen alalaidassa on Jatka-painike, josta pääsee seuraaviin kohtiin.