Kehonkielenasiantuntija: Tällaisella eleellä herttuatar Meghan kontrolloi prinssi Harrya

Herttuatar Meghanin kehonkielestä on ele, jolla hän viestittää prinssi Harrylle haluavansa poistua keskustelusta.

Kehonkielenasiantuntija Jesus Enrique Rosas on analysoinut herttuataren käytöstä useissa eri tilaisuuksissa, joiden perusteella hän on luonut analyysin tämän käyttäytymisestä. Rosasin analyysi on nähtävillä YouTubessa.