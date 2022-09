Kehonkielen asiantuntija Sami Sallinen kiinnitti huomion herttuatar Meghanin käytökseen: "Siinä oli paljon hermostunutta elehtimistä"

Kehonkielen asiantuntija Sami Sallinen vieraili MTV Uutiset Livessä. Hän kertoo, että kuninkaallisia on yllättävän helppo tulkita, vaikka heillä onkin tiukat käyttäytymissäännöt.

– Sanaton viestintä on hyvin alitajuista ja ihminen pyrkii kontrolloimaan kasvojen eleitä ja ilmeitä, mutta joku paikka vuotaa aina, Sallinen sanoo.

– He esiintyvät hyvin eri lailla. Prinssi Harry ja herttuatar Meghan esimerkiksi koskettelevat toisiaan paljon julkisesti, kun taas prinssi William ja prinsessa Catherine pitävät hyvin formaalin esiintymisen julkisuudessa, Sallinen arvio.

Vaikka Sallisen mielestä prinssien roolitus on erilainen, niin erityisesti herttuatar Meghanin esiintyminen on herättänyt kiinnostusta.

– Herttuatar Meghan on totuttu näkemään vahvana persoonana, mutta viime aikoina hän on ollut hyvin vetäytyvän ja epävarman oloinen, Sallinen pohtii.

– Hän on ikään kuin jäänyt miehensä selän taakse ja hän on hakenut paljon katseillaan vahvistavia eleitä. Se oli hyvin erilaista käyttäytymistä kuin mitä esimerkiksi Yhdysvalloissa on totuttu näkemään, Sallinen jatkaa.