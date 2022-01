Kazakstanissa ihmetellään, mitä maan protesteissa oikeastaan tapahtui

Maan presidentti Kasym-Zhomart Tokajev on syyttänyt mielenosoituksia "bandiitteja" ja ulkomaalaisia militanttiryhmiä.

Monet kazakstanilaiset pohtivatkin, mikä on levottomuuksissa kuolleiden siviilien todellinen määrä. Epäselvää on myös se, keitä presidentin levottomuuksista syyttämät "ulkomaalaiset terroristit" ovat.

Yksi vastauksia kaipaavista on vanhempansa levottomuuksissa menettänyt Dauren Bitkembajev, 30.

Tapauksesta on julkaistu sosiaalisessa mediassa video. Videon kuvannut silminnäkijä sanoo videolla, että armeija näyttää ampuneen autoa kohti.

– Kaikki sanovat, että armeija ampui heitä (vanhempia) kohti. En ymmärrä. Olivatko he sokeita? He kyllä näkivät, että autossa sisällä istuivat isoisä ja isoäiti -- mitä terroristeja he muka voisivat olla? hän sanoi uutistoimisto AFP:lle.