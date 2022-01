Kazakstanin poliisi kertoo "eliminoineensa" kymmeniä mielenosoittajia

Uutistoimisto AFP tulkitsee poliisin tarkoittavan, että kymmeniä mielenosoittajia olisi surmattu.Tass on aiemmin kertonut aseistautuneiden mielenosoittajien tuhonneen presidentti Kassym-Jomart Tokajevin Almatyssa sijaitsevaa virka-asuntoa. AFP:n kirjeenvaihtaja on puolestaan raportoinut, että mielenosoittajat ovat vallanneet rakennuksen, jossa sijaitsee Almatyn pormestarin toimisto. Poliisit olivat kirjeenvaihtajan mukaan yrittäneet estää protestoijia valtaamasta rakennusta muun muassa kyynelkaasun avulla.

AFP:n mukaan sekä presidentin virka-asunnon että pormestarin toimiston on kerrottu olevan liekeissä.

Mielenosoittajien aseistuksista on liikkunut eriäviä tietoja. Internetyhteyksien on kerrottu olevan laajalti poikki, minkä takia sekasorron keskellä olevan maan tilanteesta on vaikea saada tarkkaa kuvaa ja varmistettuja tietoja. Tass kertoo, että entisessä pääkaupungissa Almatyssa ei ole lainkaan internetyhteyksiä. Uutistoimisto kirjoittaa, että useat hallinnon verkkosivut eivät ole toiminnassa. Esimerkiksi ministeriöiden, presidentin, poliisin ja lentokenttien sivut eivät toimi.