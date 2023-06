The Beatlesin viimeiseksi jäävässä kappaleessa on käytetty tekoälyä – näin John Lennonin ääni saatiin mukaan

The Beatlesin jäsen Sir Paul McCartneyn mukaan tänä vuonna ilmestyy yhtyeen viimeinen kappale, jossa on käytetty apuna tekoälyä. McCartney kertoi BBC:n Radio 4:n Today-ohjelman haastattelussa, miten tekoälyn avulla herätetään bändin edesmenneiden jäsenten John Lennonin ja George Harrisonin äänet henkiin.

Vaikka McCartney ei ole paljon Internetissä, hän sanoi tietävänsä, että tekoälyä käytetään erilaisiin asioihin. Se on hänen mukaansa pelottavaa.

– Se on jotain, jota me kaikki käsittelemme tällä hetkellä ja yritämme tulla toimeen sen kanssa. Tekoälyllä on hyvä ja pelottava puoli, joten meidän täytyy vain nähdä, mihin se johtaa, McCartney sanoi.