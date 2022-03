Käykö NHL:ssä kova suomalaiskato? Kovan onnen Leijonat-mestari yksi vaaravyöhykkeellä olevista

Seitsemän suomalaismaalivahtia on pelannut NHL:ssä kuluvalla kaudella vähintään 20 ottelussa (tilasto alla). Heistä peräti viiden sopimus päättyy tulevana kesänä, ja monen jatko seuroissaan tai NHL:ssä ylipäätään on vaakalaudalla.

Mikko Koskinen on saanut – osittain aiheetontakin – kritiikkiä otteistaan ajoittain sekavasti pelaavan Edmonton Oilersin maalilla. Neljä kautta kestänyt liitto saattaa päättyä.

Joonas Korpisalon kausi päättyi viime viikolla loukkaantumisen takia ja edessä on pitkä huili lonkkaleikkauksen jäljiltä . Riittääkö Jarmo Kekäläisen johtamalla Columbus Blue Jacketsilla vielä kärsivällisyyttä suomalaisvahdin kanssa?

Suomalaismaalivahdit NHL:ssä 2021-2022

Taulukossa on huomioitu vain kauden aikana vähintään 20 ottelussa pelanneet maalivahdit.

Viides jatkosopimuksen jahtaaja on Ville Husso . Hän on kuluvalla sesongilla haastanut Jordan Binningtonin St. Louisin Bluesin ykkösvahdin paikasta erinomaisilla tilastoilla. Husson tulevaisuus Pohjois-Amerikassa näyttää valoisalta.

Seitsemästä suomalaisvahdista paras tilanne on Juuse Saroksella, jolla on vahva jalansija Nashville Predatorsin ykköstorjujana. Lisäksi taskussa on pitkä ja rahakas jatkosopimus.