Kavala takatalvi iski: Autoilija, muista nämä vinkit!

Erityisen haastavaa takatalvi on niille autoilijoille, jotka ovat jo ehtineet vaihtaa kesärenkaat alle. Nämä autokorjaamoketjun vinkit on syytä muistaa takatalven yllättämässä tilanteessa.

1. Lumiharja, skrapa ja lämmitysjohto

Kun pyryttää, niin jo laki velvoittaa puhdistamaan menopelin lumesta. Auton puhdistaminen lumesta on myös osa näkyvyyttä ja liikenneturvaa. Myös esilämmitystä kannattaa hyödyntää, kun lämpötilat ovat nollassa tai pakkasella.

2. Varaa ajoon riittävästi aikaa

Kiire ja ajaminen ovat turvallisuusriski. Näin on erityisesti silloin, kun tiet ovat liukkaat tai näkyvyys on kelin vuoksi huono. Ajomatkoille suositellaan aina varaamaan riittävästi aikaa.

3. Rauhallisuus ja turvavälit ovat liikenteessä tärkeitä

Huonolla ajokelillä on tärkeää ajaa rauhallisesti. Lisäksi tilannenopeus on syytä sopeuttaa keliin. Tärkeää on myös huolehtia tarpeeksi pitkistä turvaväleistä, mikäli tiellä tulee yllättäviä tilanteita.