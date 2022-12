Kaupunkikeskustat etsivät menestymisreseptejä kriisien keskellä – miten erottautua vetonauloilla, joita ei muualta löydy?

Lue myös:

Elämyksiä ja investointeja

– Onkohan kaupunkisuunnittelu ollut niin kankeaa, että nämä on unohdettu.

Asiakasvirrat ohenivat

Helsingissä elinvoima takkuilee ydinkortteleissa, joissa vapaiden liiketilojen osuus on noin 15 prosenttia. Helsingin seudun kauppakamarin johtajan Markku Lahtisen mukaan pandemian vaikutus oli merkittävä. Säännöllisten kävijöiden määrät keskustassa ovat tippuneet 20–30 prosenttia, ja saman verran yritysten liikevaihdot.

– Pandemia yhdistettynä sotaan on vaikuttanut tietenkin myös turismiin, koska matkailu Venäjältä on käytännössä jäänyt pois. Samalla Suomen saavutettavuus on heikentynyt erityisesti Aasian suunnalta.